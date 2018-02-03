'Macbeth' operasına büyük ilgi

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDBO), William Shakespeare\'in yazdığı Giuseppe Verdi\'nin bestelediği \'Macbeth\' operası büyük ilgi gördü.

İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu William Shakspeare\'in en önemli trajedilerinden \'Macbeth\', Kültür Merkezi Opera Sahnesi\'nde sahnelendi. Çok sayıda sanatsever tarafından ilgiyle izlenen eserin orkestra yönetmenliğini İzmir Devlet Opera ve Balesinin Şefi Tulio Gagliardo, sahne yönetmenliğini Recep Ayyılmaz, dekor tasarımını A. Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Ş. Gizem Betil üstlenirken, koro şefliğini Anıl Aydın, koreografisini Serbülent Biçer, Büşra Ay, ışık tasarımını ise Müfit Özbek yaptı.

MDOB orkestrası ve bale bölümünün de görev aldığı eserde, başlıca rolleri ise Serhat Konukman, Mine Kurtoğlu, Tuncay Kurtoğlu, Emrah Sözer, Erhan Kaya, Serin Saybaşılı, Serkan Sevinç, Kazım Erdem Özdemir, Mehmet Erkoç, Işıl Cavga Bölükbaşı paylaştı. \'Macbeth\' iktidar hırsının kölesi olan ve amaçlarına ulaşabilmek için her türlü kötülüğü yapabilecek kadar körleşen insanların öyküsünü anlatılıyor.

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