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Macaulay Culkin, 'günde 60 sigara içiyor'

32 yaşındaki oyuncunun günde 60 sigara tükettiği, bu nedenle akciğer kanseri riski taşıdığı belirtildi

17 Mayıs 2013 12:59

‘Evde Tek Başına’ filminin ünlü çocuk yıldızı Macaulay Culkin’in günde 60 sigara içtiği için kanser tehlikesi altında olduğu iddia edildi.

Küçük yaşta ünlenen ve ilerleyen yaşıyla birlikte eroin bağımlılığıyla gündeme gelen oyunu Macaulay Culkin şimdi de aşırı sigara tüketimiyle konuşuluyor. 32 yaşındaki oyuncunun günde 60 sigara tükettiği, bu nedenle akciğer kanseri riski taşıdığı belirtildi.

National Enquirer gazetesine konuşan bir kaynak, Culkin’i her zaman sigara içerken gördüğünü, çok öksürdüğünü ve ailesinin bu durumdan tedirgin olduğunu açıkladı. Daily Mail’in haberine göre, Culkin’in menajeri iddialara yorum yapmaktan kaçındı.

Macaulay Culkin, küçük yaştaki şöhretini ‘Evde Tek Başına’ filmleriyle kazanmıştı. Ancak Culkin yaşı ilerdikçe ününü kaybetti. Son olarak 2007’de ‘Sex and Breakfast’ adlı bir filmde oynayan yıldız, New York’ta DJ’lik yaparak para kazanıyor.

Culkin’in daha önce eroin bağımlısı olduğu ve yüksek dozdan neredeyse hayatını kaybedeceği iddia edilmişti. Culkin, uyuşturucu kullanan üvey kızkardeşini 2000’de kaybetti.

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