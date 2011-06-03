Macarlara 'hamburger' vergisi!

T24 - Hükümet tarafından hazırlıkları sürdürülen ve halk arasında “hamburger vergisi” olarak bilinen yeni vergi taslağı, Macar medyasına göre son şeklini alıyor.



Yakında parlamentoya sunulması beklenen bu yeni yasa, sağlıksız olarak tanımlanan gıda maddelerine ek vergi yükü getiriyor.





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Fast food olarak bilinen yiyecekleri; hamburgerden kızarmış patatese, hatta cipsten gazoza kadar doktorların sağlığa zararlı olarak adlandırdıkları gıda maddelerini tüketenler bir tür ek vergi, yani yaygınlaşan adıyla, “hamburger vergisi” ödeyecek.



Böylece hem zararlı ürünlerin tüketimi azaltılacak ve hem de hükümete kaynak sağlanacak.

Basına yansıyan haberlere göre taslağın son metnine çikolata ve şekerlemeler de dâhil edilmiş durumda.



Gıda Üreticileri Birliği vergiye şiddetle karşı çıkıyor. Gıda üreticileri verginin, yükselen KDV’yle birlikte piyasayı vuracağını, düşen tüketim nedeniyle üreticilerin ödeyecekleri diğer vergilerde düşüş olacağını, dolayısıyla hükümete kaynak açıksından ek verginin bir anlamının kalmayacağını ileri sürüyorlar.





Köpek için de vergi ödenecek



Hükümetin hazırladığı ikinci ilginç yasa da “köpek vergisi”.

Taslağın yasalaşmasıyla birlikte, evlerinde köpek besleyenler yıllık bir “köpek vergisi” ödemek zorunda kalacaklar.



Hükümet toplanan vergilerle, ülkedeki tüm köpeklerin kayıt altına alınacağı bir sistem yaratılacağını söylüyor. Buna göre köpeklerin kulaklarına, onların sahiplerinin saptanmasına olanak veren çipler yerleştirilecek. Böylece sahipsiz köpekler kolayca toplanabilecek.

Hayvan severler köpek sahiplerinin önemli bir kısmının, bu vergiyi ödememek için evlerindeki köpekleri sokağa bırakmasından kaygı duyuyorlar.



Hükümet bu iki vergiyle zararlı gıda tüketimin azalacağını ve sahipsiz köpeklerin ortadan kalkacağını ileri sürse de, uzmanlar hükümete yeni fonlar sağlayacak olan yeni vergilerin yeni ve ciddi sorunlar yaratacağı kanısında.







