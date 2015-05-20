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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan'da idam cezası tartışması

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada ülkesindeki idam cezası tartışmalarına yönelik eleştirileri geri çevirdi.

20 Mayıs 2015 22:14


Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinde idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesi konusundaki tartışmalarla ilgili Avrupa Parlamentosu'nda konuştu.

Tartışmalara yönelik eleştirileri geri çeviren Orban, "Macaristan hiç bir zaman, neleri konuşup neleri konuşmayacağına dair bir anlaşma imzalamamıştır" dedi.

Ölüm cezalarıyla ilgili tartışmaların AB antlaşmaları ve Macaristan Anayasası çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Orban, "Ancak anayasalar tanrı buyrukları değildir. Bilakis insanlar tarafından yazılmışlardır" diye konuştu.

Ancak Orban, ölüm cezasının yeniden uygulanmasıyla ilgili bir referandum kararı almadıklarını sözlerine ekledi.

Orban'ın açıklamaları AP'nin Yeşil, Sosyalist ve Liberal üyelerinden tepki aldı. AP Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Rebecca Harms, Orban'ın bu söylemleriyle Avrupa değerlerinden ne denli uzak olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Macaristan'ın Sosyalist AP üyesi İstvan Ujhelyi de Orban'a bu açıklamalarından ötürü tepki gösterdi.

AB sözleşmeleri uyarınca Birlik ülkelerinde ölüm cezalarının uygulanması yasak. Macaristan ölüm cezalarının uygulanmasına AB üyeliği öncesinde, 2004'te son vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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