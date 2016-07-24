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Spor

Macaristan'da Hamilton zirveye yerleşti

Puanını 192'ye çıkaran son iki yılın şampiyonu Lewis Hamilton, pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi

24 Temmuz 2016 20:38

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sinde birinciliği elde eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, bu sezon 5. kez kürsünün zirvesine çıktı. 

Formula 1 sezonunun 11. mücadelesi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaro Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, startta takım arkadaşı Nico Rosberg'i geçerek liderliğe yükseldi. On tur sonunda farkı 2 saniyenin üstüne çıkaran Hamilton, iddialı isimlerin ilk "pit stop"larını tamamladığı 18. turda ilk sırayı korudu. Büyük Britanyalı sürücü, lastiklerini 2. defa değiştirdiği 42. turun ardından da piste ilk sırada döndü.

Kalan bölümde takım arkadaşı Rosberg'in yaklaşmasına izin vermeyen Hamilton, 1.40.30.115'lik derecesiyle üst üste 3., sezonun 5., kariyerinin 48. birinciliğine ulaştı.

Rosberg, liderin 1.9 saniye gerisinde ikinci, Red Bull-TAG Heuer pilotu Daniel Ricciardo ise 27.5 saniye arkada üçüncü sırayı aldı.

Ferrari'nin Fin sürücüsü Kimi Raikkonen, 14. cepten kalktığı mücadeleyi, 6. sırada bitirdi.

Bu sonuçla puanını 192'ye çıkaran son iki yılın şampiyonu Hamilton, pilotlar klasmanında liderliğe yerleşti. Hamilton'ı, 186 puanla Rosberg ve 115 puanla Ricciardo takip etti.

Sezonun 12. yarışı Almanya Grand Prix'si 31 Temmuz'da koşulacak.

 

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