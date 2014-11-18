Macaristan'da 'Halkın Öfke Günü'



Sosyal medya üzerinden „Halkın Öfkesi Günü“ adıyla organize edilen eylemlerde Başbakan Viktor Orban liderliğindeki sağ muhafazakar hükümet protesto edildi. Ülkedeki 20'den fazla kentte ve ayrıca Londra, Berlin ve Stockholm'de düzenlenen gösterilerin en büyüğü başkent Budapeşte’de parlamento binası önünde yapıldı. „Çaldığınız kadar vergi vermemize imkan yok“, „Haydutlara vergi ödemiyoruz“ veya „Orban, defol“ gibi sloganların atıldığı gösteride, eylemciler başbakanı yolsuzluklara bulaşmış yetkililer atamak ve siyasi çizgisini giderek artan oranda Rusya'ya endekslemekle suçladılar.

ABD'nin kara listesi

Başkentteki gösteride yapılan konuşmalarda, Vergi Dairesi Müdürü Ildiko Vida’nın da istifası talep edildi. Budapeşte’deki ABD Büyükelçiliği geçen ay bir açıklama yaparak, Amerikan şirketlerine zarar veren yolsuzluklarla bağlantılı oldukları gerekçesiyle Macaristan’ın en kıdemli vergi memuru Vida ile diğer beş yetkilinin, ABD’ye girişlerinin yasaklandığını duyurmuş, ancak isim vermemişti. Vida, şu ana kadar Amerikalıların kara listesinde olduğunu itiraf eden tek kişi, ancak kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Protestolar zincirinin son halkası

„Halkın Öfkesi Günü“, Orban liderliğindeki Fidesz Partisi’nin internet kullanıcılarına vergi koyma planlarının açıklanmasının ardından ekim ayında başlayan protestolar zincirinin son halkası. Nisan ayında yapılan seçimler sonrasında parlamentoda üçte iki çoğunluğu yakalayan Orban, yoğun protestoların ardından internet vergisi planlarından vazgeçmişti.

Viktor Orban 2010’da tekrar seçildiği başbakanlık görevi süresince izlediği politikalarla, ülkede Fidesz seçmenleri ile karşıtları arasında giderek artan oranda bir bölünmeye neden oluyor. Uluslararası alanda da, başta ABD'den olmak üzere, medya ve hukuk alanındaki tartışmalı reformları nedeniyle Orban’a yoğun eleştiriler geliyor.