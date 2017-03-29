Macaristan'da 'Brüksel'i durduralım' kampanyası

Macaristan hükümeti 'ulusal danışma' adını verdiği bir kampanya başlattı. Macar halkı kampanya ile 'Brüksel'i durdurmaya' çağrılıyor.

Kampanya uyarınca hükümet vatandaşlara doğrudan başvuracak. Halktan, Macaristan ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler konusunda hükümete yön vermesi isteyecek.

Başvurunun, hükümetin AB hakkındaki temel tezlerini de içereceği ve dolayısıyla Budapeşte'nin Brüksel ile yaşadığı sıkıntıların atlatılması için bazı çıkış noktalarını da kapsayacağı öngörülüyor.

Macar hükümeti bir süredir, Avrupa Birliği'nin merkezini, üye ülkelerin ulusal egemenlik haklarını ihlal etmekle suçluyor.

Zorunlu mülteci kotası ve bazı yardımların dağıtılmasında Brüksel tarafından şart koşulan diğer bazı koşullar, Macar hükümetine göre ulusal devletlerin kendi topraklarındaki, yani içişlerindeki egemenlik haklarının ihlali anlamına geliyor.

Bu nedenle Macaristan, Brüksel'in merkezi uygulamalarına karşı üye devletlerin daha serbest hareket edebilecekleri koşulların yaratılmasını talep ediyor.

Bu program için halkın desteğini arayan hükümet Macaristan'da 'Brüksel'e dur demek için' kampanya başlattı.

Bu kampanya kapsamında ülke bir hafta içinde afişlerle donatılacak ve milyonlarca mektupla halka altı konuda görüşü sorulacak.

Bu sorular, mülteciler meselesi, enerji maddeleri fiyatları, ülke dışından da desteklenen sivil kuruluşların alabilecekleri maddi yardımların denetlenmesi gibi hassas konuları içeriyor.

Doldurulup ücretsiz geri gönderilmesi gereken formların 20 Mayıs'a kadar gerekli merkezlere ulaşması bekleniyor.

Hükümet, 'ulusal danışma' adını verdiği bu yoklamaları daha önce de bazı konularda gerçekleştirmişti. Bunlardan biri de geçen yıl gündeme gelen 'Mültecilere hayır' konulu danışmaydı.