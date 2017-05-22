Macaristan’da “akademik özgürlük” protestosu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte, pazar akşamı yoğun bir protesto gösterisine sahne oldu. Yaklaşık 100 bin kişi Başbakan Viktor Orban'ı protesto için sokaklara çıktı.

Göstericiler özellikle Orban hükümetinin akademik öğretim özgürlüğü ve önemli sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılarını protesto etti. Gösteriler, "Öğretim özgürlüğü” ve "Sessiz kalmıyoruz” adını taşıyan Facebook gruplarınca organize edildi.

Avrupa Parlamentosu, geçen Çarşamba günü demokrasi, hukuk devleti ilkesi ve insan hakları gibi temel hakları tehlikeye soktuğu gerekçesiyle Macaristan'a karşı bir hukuk devleti soruşturması başlatmıştı.

Tartışmalı yüksek öğrenim yasası

Orban son olarak, ABD'li milyarder George Soros tarafından Budapeşte'de kurulan Orta Avrupa Üniversitesi'ni kapatılmak zorunda bırakacak bir yüksek öğrenim yasası çıkarmıştı.

Macaristan'da yürürlüğe giren yasa uyarınca, merkezi Avrupa Birliği dışında bulunan üniversitelerin Macar diploması vermesine kısıtlama getiriliyor ve Macaristan'da faaliyet gösteren yabancı üniversitelerin kendi ülkelerinde de yerleşke bulundurmasını şart koşuluyor. Orta Avrupa Üniversitesi'nin kayıtlı olduğu ABD'de okulu bulunmuyor.

Macaristan asıllı Soros üniversiteyi 1991 yılında kurmuştu. Üniversiteden yasa ile ilgili yapılan açıklamada, yeni düzenlemeye karşı hukuki mücadele başlatılacağı belirtilmişti.

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dpa, BS/CÖ