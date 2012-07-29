Macaristan Grand Prix'i Hamilton'un

Formula 1'de Macaristan Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.

İngiliz pilotun yarışın ikinci bölümünde Kimi Raikkonen ile giriştiği mücadele, geçişin çok zor olduğu yarışın belki de en hareketli anlarına sahne oldu.

Lewis Hamilton yarışın büyük bölümünde liderliği korudu. Raikkonen ve Hamilton yarış sonuna kadar yaklaşık 1saniye farkla seyretmelerine rağmen herhangi bir geçiş hamlesi görülmedi.