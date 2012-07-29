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Spor

Macaristan Grand Prix'i Hamilton'un

Lewis Hamilton, Kanada'dan sonra ilk kez zafere uzandı

29 Temmuz 2012 20:10

Formula 1'de Macaristan Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton kazandı.

İngiliz pilotun yarışın ikinci bölümünde Kimi Raikkonen ile giriştiği mücadele, geçişin çok zor olduğu yarışın belki de en hareketli anlarına sahne oldu.

Lewis Hamilton yarışın büyük bölümünde liderliği korudu. Raikkonen ve Hamilton yarış sonuna kadar yaklaşık 1saniye farkla seyretmelerine rağmen herhangi bir geçiş hamlesi görülmedi.

Grosjean ise Vettel'in önünde üçünsü sırayı almayı başararak bu sezon bir kez daha podyumun son basamağında yer aldı.

Zor bir gün yaşayan Ferrari'de ise Alonso, dediğini yaparak Mark Weber' arkasında tutmayı başardı ve beşinci sıradan finiş görerek şampiyonada liderliğini sürdürdü.

Kariyerinin en kötü yarışlarında birini geçiren Michael Schumacher ise, tekrarlanan formasyon turunda aracı stop edince yarışa pitten başladı. Pit alanında hız sınırını aştığı için bir de pitten geçme cezası alan Schumacher  60. turda 18. sıradayken yarıştan çekildi.

 

 

 

 

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