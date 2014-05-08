Macaristan Başbakanı Viktor Orban Berlin'de

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Berlin ziyaretinde yapacağı ikili görüşmelerde AB gündeminin yanı sıra Ukrayna krizinin de ele alınacağı bildirildi.

Viktor Orban, Berlin'de düzenlenecek "Hangi Avrupa'yı istiyoruz?" başlıklı konferansa konuşmacı olarak katılacak. Konferansta Başbakan Angela Merkel'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso da konuşacak. Konferans sonrasında Merkel'in Orban ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Orban'ın liderliğini yaptığı merkez sağ Genç Demokratlar Partisi (Fidesz), geçen ay yapılan genel seçimlerden zaferle çıkmış, Orban üçüncü kez başbakan olmuştu. Viktor Orban, vergi ve enerji fiyatlarında indirime giderek, oylarını artırmayı başarmıştı.

Orban'ın başta yargı olmak üzere yürütme dışındaki erkleri zayıflatmak için attığı adımlar Brüksel'in tepkisini çekmişti.