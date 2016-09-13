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Dünya
Deutsche Welle

'Macaristan AB'den çıkarılsın' çağrısı

Orban yönetimini sert şekilde eleştiren Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Macaristan'ın AB'den çıkarılması çağrısı yaptı.

13 Eylül 2016 13:47


Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Alman "Die Welt" gazetesine yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarılması çağrısı yaptı. Asselborn, "AB'nin temel değerlerinin bu denli ağır şekilde zedelenmesini kabul edemeyiz" dedi. Macaristan gibi savaştan kaçan mültecilerin ülkeye girmesini engellemek için tel duvar ören, basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığını ayaklar atına alan ülkelerin geçici veya kalıcı olarak 'AB'den çıkarılması' gerektiğini söyleyen Asselborn, Macaristan'ın bugün üyeliğe başvuracak olsa AB üyesi olamayacağının da altını çizdi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı AB'nin 'böylesine hatalı davranışları' hoşgörmemesi gerektiğini ifade ederek, Macaristan'ın Birlik'ten çıkarılmasının AB'nin birliğini ve değerlerini korumanın 'tek imkânı' olduğunu savundu.

Orban'a eleştiri

Asselborn aynı zamanda, bir AB üyesinin üyeliğinin askıya alınması veya birlikten çıkarılmasının şartı olan oy birliği uygulamasının kaldırılması için gerekli hukuki değişikliklerin de yapılmasını talep etti. AB anlaşmalarının bu yönde değiştirilmesi gerektiğini belirten Asselborn, "Kuralların, bir ülkenin üyeliğinin askıya alınabilmesi için oy birliğinin gerekli olmaması yönünde değiştirilmesi iyi olur" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yönelik ağır eleştirilerde bulunan Asselborn, Orban'ın mülteci politikasına istinaden, "Burada savaştan kaçan insanlar hayvanlardan daha kötü bir muameleye maruz kalıyor" şeklinde konuştu. Macaristan sınırına çekilen tel örgüyü de eleştiren Asselborn, "Macaristan'ın mültecilerin girişini engellemek için ördüğü duvar giderek uzuyor, yükseliyor ve tehlikeli hale geliyor. Macaristan mültecilere ateş açılması emrinden çok da uzakta değil" dedi.

Asselborn, "Orban gibi tipler yüzünden AB dışarıya karşı değerlerini savunurken, içeride bu değerleri sürdürebilecek beceriden yoksunmuş gibi bir duruma düşüyor" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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