Macar futbolcuya 1 yıl hapis cezası

Macaristan'ın ünlü takımı Ferençvaroş'un 1995 yılındaki başarısından tam 14 yıl sonra Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan Debrecen takımının kaptanı Laszlo Bodnar, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Futbolcunun cezası, ertelendi.

Debrecen'in kaptanı Laszlo Bodnar, geçen 28 Ağustos gecesi Mercedes marka otomobiliyle evine giderken aşırı hız yaparak, yaya geçidinde çarptığı 34 yaşındaki bisikletli adamın ölümüne neden olmuştu.



Bilirkişilerin “sekizde sekiz suçlu olduğu” tespitinin ardından mahkeme,30 yaşındaki Macar futbolcuyu ölüme sebebiyetten 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bodnar'a 250 bin forint (yaklaşık 2 bin lira) para cezası veren, ehliyetini de 1,5 yıl süreyle iptal eden mahkeme, futbolcunun hapis cezasını ise erteledi. Laszlo Bodnar, 1 yıl içinde herhangi bir suç işlemesi durumunda ertelenmiş hapis cezasını da çekecek.



Debrecen Kulübü, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada, futbolcuları Laszlo Bodnar'ın Şampiyonlar Ligi grup maçlarında oynayacağını, takım arkadaşlarının Bodnar'a ihtiyacı olduğunu bildirdi.