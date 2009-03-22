Maça yoğun ilgi vardı

Turkcell Süper Lig'in 25. haftasında lider Sivasspor, sahasında lig ikincisi Beşiktaş'ı konuk etti. Ligde şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyan ve sonucu futbol kamuoyu tarafından merakla beklenen maça, futbolseverler yoğun ilgi gösterdi.



Maç öncesinde Sivas'ta coşku hakimdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kent meydanı ve çevresinde toplanan Sivassporlu taraftarlar davul-zurna eşliğinde eğlenerek stadın yolunu tuttu. Taraftarlar, araçlarla şehir turu attıktan sonra stadyuma geldi.



Sivas Valisi Veysel Dalmaz da Sivas Atlı Spor ve Cirit Kulübü sporcularıyla birlikte, valilik önünden maçın oynanacağı stada kadar atla gitti. Taraftarlar, Dalmaz ve beraberindekilere yoğun ilgi gösterdi.



Maç öncesinde stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bileti olmayan taraftarlar, stat çevresindeki arama noktalarından içeriye alınmadı. Taraftarlar, arandıktan sonra stada alındı. Stadın kapıları taraftarlara maçtan yaklaşık 2,5 saat önce açıldı.



Maçı izlemek üzere İstanbul ve diğer illerden hava ve kara yoluyla Sivas'a gelen Beşiktaşlı taraftarlar, Taşlıdere mevkisindeki bir tesiste bekletildikten sonra toplu bir şekilde otobüslerle çevik kuvvet ekipleri eşliğinde stada getirildi. Konuk seyirciler de stadın girişinde arandıktan sonra tribünlere alındı. Maçta çok sayıda polis ve özel güvenlik ekibi görev aldı.

