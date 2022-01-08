MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 3-1 Hatayspor

Kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında üst sıralardan kopmak istemeyen Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Müsabakayı 3-1 kazanan Paşa, kritik 3 puanın sahibi oldu.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla İstanbul ekibi oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri ilk dakikada Valentin Eysseric, 6'da Umut Bozok ve 50'de Michal Travnik kaydetti.

Ömer Erdoğan'ın öğrencilerinin 75. dakikada Onur Ergün'ün ayağından bulduğu gol, müsabakadan puan almak için yeterli olmadı.

Aldığı kritik galibiyetle ve maç fazlasıyla düşme hattının bir basamak üstüne çıkan Kasımpaşa, 18 puan ve averajla 16. sırada yer aldı.

İstanbul'da oynanan müsabakadan eli boş ayrılarak 32 puanda kalan Atakaş Hatayspor ise maç fazlası ve averajla 5. sırada konumlandı.