Lyon'un transferdeki hedefi Luiz Gustavo

L'Equipe'in haberine göre, orta sahaya takviye yapmak isteyen Lyon'un transferdeki ilk hedefi Luiz Gustavo.

Devre arasında Lucas Tousart'ı Bundesliga ekibi Hertha Berlin'e gönderen Fransız ekibi, pandemi döneminin getirdiği mali sıkıntılar sebebiyle transferde rahat hareket edebilmek adına Houssem Aouar'ı da satmayı planlıyor. Bu doğrultuda merkez orta sahada doğacak boşluğu, Lyon teknik direktörü Rudi Garcia, Marsilya döneminden öğrencisi olan Luiz Gustavo'yla doldurmayı planlıyor.

Kulübün Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun da transferi için onay verdiği 33 yaşındaki orta saha oyuncusunda en büyük soru işareti Fenerbahçe'den kazandığı yıllık ücret. Bu yüzden kulüp başkanı Jean-Michel Aulas bu transfere şimdilik mesafeli yaklaşıyor.

Haberde ayrıca Luiz Gustavo'nun Türkiye'de maaşlarını almada bir miktar problem yaşadığı ve bu nedenle Fransa'ya dönme konusuna soğuk olmadığı iddia edildi.

2019 yazında Marsilya'dan 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Luiz Gustavo, Sarı-lacivertli formayla çıktığı 35 maçta, 3 gol ve 1 asist'lik performans sergiledi.