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Spor

Lyon, çeyrek finalde!

Toplam 5 gol olan karşılaşmada Lyon, Monaco'yu 3-2 mağlup etti

25 Ocak 2018 13:58

Fransa Kupası'nda Monaco'yu 3-2 mağlup eden Lyon, kupada çeyrek finale yükseldi. 

Monaco, karşılaşmanın 13. dakikasında Stevan Jovetic'in golüyle 1-0 öne geçti. 21. dakikada Bertrand Traore skoru 1-1'e getirdi. 25'te Memphis Depay Lyon'u 2-1 öne geçirdi. Konuk ekip, 55. dakikasında Mariano Diaz'ın golüyle skoru 3-1 yaptı. Maçın 71. dakikasında Rony Lopes'in golüyle Monaco skoru 3-2'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Lyon, zorlu maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılarak kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu. 
 

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