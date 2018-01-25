Lyon, çeyrek finalde!

Fransa Kupası'nda Monaco'yu 3-2 mağlup eden Lyon, kupada çeyrek finale yükseldi.
Monaco, karşılaşmanın 13. dakikasında Stevan Jovetic'in golüyle 1-0 öne geçti. 21. dakikada Bertrand Traore skoru 1-1'e getirdi. 25'te Memphis Depay Lyon'u 2-1 öne geçirdi. Konuk ekip, 55. dakikasında Mariano Diaz'ın golüyle skoru 3-1 yaptı. Maçın 71. dakikasında Rony Lopes'in golüyle Monaco skoru 3-2'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Lyon, zorlu maçtan 3-2'lik skorla galip ayrılarak kupada çeyrek finale yükselen taraf oldu.