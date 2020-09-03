Luyindama maça geç kaldı, ilk 11'den çıkarıldı

Galatasaray'da Hatayspor'la oynanacak hazırlık maçına geç kalan Christian Luyindama ilk 11'den çıkarıldı. Mbaye Diagne'nin ise sakatlık nedeniyle kadroda olmadığı belirtildi.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Hatayspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Christian Luyindama'nın maç öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığı belirtildi.

Mbaye Diagne'nin ise son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı maç kadrosuna dahil edilmediği duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, altyapı oyuncularının Koronavirüs testinden geçtiğini ve bir oyuncunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.