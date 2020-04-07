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Spor

Luyindama Florya'da çalışmaya başladı

07 Nisan 2020 13:16

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Christian Luyindama, uzun süren sakatlık döneminin ardından çalışmalara başladı.

Galatasaray'ın başarılı stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım 2019'da Milli Takım maçında sakatlanmıştı. Luyindama uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden çalışmalara başladı.

Demokratik Kongolu oyuncu, yaptığı bireysel çalışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Luyindama, Instagram hikâye bölümünden Florya'da bireysel olarak yaptığı istasyon ve ip atlama çalışmalarından görüntüler paylaştı.

Luyindama'nın çalışmalara başlaması, sarı-kırmızılı taraftarları sevindirdi.

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