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Dünya
Deutsche Welle

Lula Da Silva'nın özgürlük umudu azaldı

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski devlet başkanı Lula Da Silva'nın cezasının ertelenmesi talebini reddetti. Böylece Lula'nın cezaevine girmeme umudu azaldı.

05 Nisan 2018 13:36

Brezilya Yüksek Mahkemesi dün 11 saat süren oturumundan sonra eski devlet başkanı Lula Da Silva'nın 12 yıl hapis cezasının ertelenmesi yönündeki başvurusu geri çevirdi. Oturumda Lula'nın erteleme başvurusuna altı yargıçtan beşi karşı çıktı. Lula, aldığı cezaya ilişkin yaptığı temyiz başvurusundan karar çıkıncaya kadar cezaevine gönderilmeme umudu taşıyordu.

Lula'nın cezaevine gönderilmesine ilişkin nihai kararı Başsavcılık verecek. Başsavcılığın yakında Lula'nın tutuklanması yönünde başvuruda bulunması bekleniyor. Ancak Lula'nın tutuklama kararına da itiraz etme hakkı bulunuyor.

Kazanma şansı yüksek

Lula Da Silva'nın amacı Ekim ayındaki devlet başkanlığı seçimine katılabilmek. İşçi Partisi'nin 72 yaşındaki adayı 2003 – 2010 yılları arasında devlet başkanlığı görevinde bulunmuştu. Son anketler Lula'nın yüzde 36'lık oy oranıyla seçimin favorisi olduğunu gösteriyor. Cezası kesinleştiği takdirde, yargı Lula'nın adaylığını iptal edebilecek.

Brezilya'nın eski devlet başkanı, Ocak ayındaki ikinci yargılamada 12 yıl bir ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Lula Da Silva kamuya ait Petrobras adlı petrol şirketinin, inşaat şirketi OAS'a ihale vermesini sağlaması karşılığında bu şirketten 900 bin euro rüşvet almaktan suçlu bulunmuştu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lula Da Silva suçlamaların ve mahkumiyet kararının Ekim ayındaki devlet başkanlığı seçiminde aday olmasını önlemek amacıyla çıkarıldığını iddia ediyor.

DW,AFP,dpa/AG,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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