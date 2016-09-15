Lula 32 yıl hapse çarptırılabilir



Eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva başsavcılık tarafından yolsuzluk skandalının baş sorumlusu olmakla suçlanıyor. Brezilya adli makamlarının başlattığı, ihale karşılığında politikacılara ödenen rüşvetle ilgili soruşturma kapsamında eski devlet başkanının yolsuzluk şebekesinin baş sorumlusu olduğu iddia edildi.

Brezilya haber ajansı yöneltilen bütün suçların mahkeme tarafından onaylanması durumunda Lula'nın 32 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini bildirdi.

Savcılık tarafından hazırlanan dosyada, Lula ve eşinin sahibi oldukları deniz kıyısındaki apartmanın OAS adlı inşaatçılık şirketi tarafından yüksek harcamayla onarılması da bulunuyor. Solcu İşçi Partisi'ni kuran, bir ara dünyanın en sevilen devlet başkanı sayılan ve 2003 -2011 yılları arasında bu görevde bulunan Lula aylardır süren soruşturma sırasında defalarca ifade vermişti.

Lula: Yolsuzluk yapmadım

Lula suçlamaları ret ediyor. Savcılığın şüpheli hakkında yeterli delil toplandığına hükmetmiş olması, Lula'nın yargılanma ihtimalini arttırıyor. Eski Brezilya devlet başkanı adı geçen inşaatçılık şirketinden bir milyon Euro'luk çıkar sağlamakla suçlanıyor. Lula'nın eşi Marisa ile aralarında OAS yöneticilerinin de bulunduğu 6 kişinin de kara para aklama ve rüşvetçilik suçlarlından yargılanabileceği belirtiliyor.

Sosyal medya hesabından suçlamaları ret eden Lula, ‘Atlantik kıyısındaki üç katlı gayrı menkulün şahsi malı olmadığını ve orada tek bir gün dahi kalmadığını', duyurdu. Suçsuz olmadığını kanıtlayan belgeleri kamuoyuna açtığını belirten Lula siyasi rakiplerinin yolsuzluk şebekesiyle ilgili suçlamaları kendisine yıkmaya çalıştıklarını öne sürdü. Lula, halefi Dilma Rousseff'in görevden azledilmesinin ardından yeni hükümetin siyasi nedenlerle kendisini yıpratmak istediğini iddia etti. Lula 2018 yılında devlet başkanlığına yeniden aday olabileceğini duyurmuştu.

Ağustos ayında Dilma Rousseff'ten devlet başkanlığı görevini devralan Demokratik Hareket partisinin lideri Michel Temer Rousseff'in yardımcılığını yapmaktaydı. Demokratik Hareket Rousseff'in bütçe yasalarını ihlal ettiği suçlamasıyla azledilebilmesi için gerekli çoğunluğun sağlanabilmesi amacıyla İşçi Partisi ile kurduğu koalisyon hükümetinden ayrılmıştı. Zirvedeki iktidar mücadelesi yüzünden siyasi kutuplaşmanın arttığı Brezilya'da sol kanat Rousseff'in ‘parlamento darbesiyle' düşürüldüğünü ve yargının taraflı davrandığını iddia ediyor.