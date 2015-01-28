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Spor

Luis Figo FIFA başkanlığına aday oldu

Portekiz'in efsane oyuncularından Luis Figo, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) başkanlığına adaylığını açıkladı.

28 Ocak 2015 21:09

Barcelona, Real Madrid, Inter'in de formasını giyen ve 2000'de Altın Top Ödülü'nü, 2001'de ise FIFA Dünya'da Yılın Futbolcusu seçilen Luis Figo, David Ginola'nın ardından FIFA başkanlığına adaylığını açıkladı.

42 yaşındaki futbol adamı, 1998'den bu yana FIFA başkanlığı görevini sürdüren ve 5. dönem için yarışan Sepp Blatter'in yanı sıra; Ürdün Prensi Ali, Hollanda'lı Michael van Paag ve Jerome Champagne'le birlikte başkanlık için mücadele edecek.

Portekiz futbolunun yetiştirdiği en iyi oyunculardan birisi olarak gösterilen Figo, 2000'de tartışmalı bir kararla rekor bir ücretle Barcelona'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. Portekiz Milli Takım formasını 127 kez giyen Figo, Real Madrid'le de 2002'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

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