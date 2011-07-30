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Spor

'Lugano yüzde 99 Juve'de'

İtalya'nın günlük spor gazetesi Tuttosport, Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Lugano'nun

30 Temmuz 2011 03:00

T24 - İtalya'nın günlük spor gazetesi Tuttosport, Fenerbahçe'nin Uruguaylı oyuncusu Diego Lugano'nun Serie A'ya transfer olduğunu yazdı.



İtalya'nın günlük spor gazetesi Tuttosport'ta yeralan habere göre Serie A'nın üzerindeki ölü toprağını atmak için etkili transferler yapma peşinde olan takımı Juventus, Lugano'nun menajeriyle anlaşmaya vardı.

Juventus Sportif Direktörü Beppe Marotta, önceki gün Milano'da Lugano'nun menajeri Juhan Figer'le biraraya geldi. İkilinin Lugano'nun Juventus'a transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Figer'in Fenerbahçe yönetimiyle transfer koşullarında anlaşmaya varmak üzere İstanbul'a döndüğü ve bir tek imzanın kaldığı bildirildi.

Haberde ayrıca Juventus'un Fenerbahçe'ye "sıfır" ödemeyle transferi yapmayı öngördüğü öne sürülürken, Türkiye'deki futbol skandalının Fenerbahçe'yi ikinci lige sürüklediği ve Lugano'nun bir an önce bu kaos ortamından çıkmak istediği dile getirildi.

Fenerbahçe'nin ise bu transferden para alabilmek için uğraştığı belirtilirken, gazetede normal koşullarda Fenerbahçe'ye ödenmesi gereken bedelin 3,5 milyon euro olduğu dile getirildi.


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