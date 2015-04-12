Lufthansa'ya yönelik yeni iddia



Fransa Alpleri'ne düşen ve 150 kişinin ölümüne yol açan Germanwings uçağına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Bild Am Sonntag gazetesinin haberine göre, Lufthansa doktorları 2009 yılında yardımcı pilot Andreas L.'nin psikolojik tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildikleri halde, 'uçmaya uygundur' raporu verdi.

Gazete haberini, Federal Havacılık Dairesi'nin dosyalarına dayandırdı. Bir Lufthansa Havayou sözcüsü, devam eden soruşturma ışığında iddiaya cevap vermek istemediklerini açıkladı.

24 Mart'ta Barcelona-Düsseldorf seferi yaparken düşen Germanwings uçağına ilişkin soruşturmada, kara kutular aracılığıyla, yardımcı pilot Andreas L.'nin uçağı kasten ve bilinçli düşürdüğü ortaya çıkarılmıştı. Kısa süre sonra da 27 yaşındaki pilotun, geçmişte intihara meyilli olduğu ve ağır psikolojik sorunları olduğu açıklanmıştı.

Köln kentindeki Dom Katedrali'nde 17 Nisan'da Germanwings kurbanları için bir anma töreni düzenlenecek. Törene Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Fransa ve İspanya'dan yetkililerin de katılması bekleniyor.