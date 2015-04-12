T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa'ya yönelik yeni iddia

Lufthansa doktorlarının, Germanwings'in yardımcı pilotuna yanlış rapor verdikleri öne sürülüyor.

12 Nisan 2015 18:15


Fransa Alpleri'ne düşen ve 150 kişinin ölümüne yol açan Germanwings uçağına dair yeni bir iddia ortaya atıldı. Bild Am Sonntag gazetesinin haberine göre, Lufthansa doktorları 2009 yılında yardımcı pilot Andreas L.'nin psikolojik tedavisinin devam etmesi gerektiğini bildikleri halde, 'uçmaya uygundur' raporu verdi.

Gazete haberini, Federal Havacılık Dairesi'nin dosyalarına dayandırdı. Bir Lufthansa Havayou sözcüsü, devam eden soruşturma ışığında iddiaya cevap vermek istemediklerini açıkladı.

24 Mart'ta Barcelona-Düsseldorf seferi yaparken düşen Germanwings uçağına ilişkin soruşturmada, kara kutular aracılığıyla, yardımcı pilot Andreas L.'nin uçağı kasten ve bilinçli düşürdüğü ortaya çıkarılmıştı. Kısa süre sonra da 27 yaşındaki pilotun, geçmişte intihara meyilli olduğu ve ağır psikolojik sorunları olduğu açıklanmıştı.

Köln kentindeki Dom Katedrali'nde 17 Nisan'da Germanwings kurbanları için bir anma töreni düzenlenecek. Törene Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra Fransa ve İspanya'dan yetkililerin de katılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

LufthansaGermanwingsAlpleriGermanwings SonntagAndreasGazeteFederal Havacılık DairesiLufthansa HavayouMart Barcelona-DüsseldorfDom KatedraliNisan GermanwingsAlmanya Cumhurbaşkanı Joachim GauckAlmanya Başbakanı Angela Merkel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24