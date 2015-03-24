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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa'nın kara günü

Fransa'da yan kuruluşu Germanwings'e ait uçağı düşen Lufthansa yetkilileri açıklama yaptı.

24 Mart 2015 16:15


Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr, "Şirketimiz açısından kara bir gün yaşıyoruz" dedi.

Spohr, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 4U 9525 sefer sayılı yolcu uçağının akıbetiyle ilgili henüz tam olarak bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Carsten Spohr, uçaktaki yolcu ve mürettebatın yakınlarının üzüntülerini paylaştığını kaydetti.

Berlin kriz merkezi kurdu

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter-Steinmeier kaza sonrası bir kriz merkezinin kurulduğunu açıkladı. Steinmeier, uçakta yakınları bulunanlara bilgi verilmesi amacıyla 030/5000-3000 numaralı telefon hattının devreye girdiğini söyledi.

AB Komisyonu'ndan açıklama

AB Komisyonu'nun ulaştırmadan sorumlu üyesi Violeta Bulc da kazayla ilgili açıklamada bulundu. Ayrıntıların henüz kendisine ulaşmadığını belirten Bulc, "tüm kalbimizle uçaktaki yolcuları ve yakınlarını düşünüyoruz" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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FransaGermanwingsLufthansaYönetim Kurulu Başkanı Carsten SpohrTwitterSpohrDışişleri Bakanı Frank-Walter-SteinmeierKomisyonuVioleta BulcBulcDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/dpa/AFP NH/BÖ

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