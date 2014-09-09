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Ekonomi
Deutsche Welle

Lufthansa’da yine grev

Lufthansa pilotları çarşamba günü yine grev kararı aldı. Çok sayıda yolcunun grevden olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

09 Eylül 2014 19:03

Lufthansa pilotları çarşamba günü saat 10:00 ila 18:00 arası greve gitme kararı aldı.

Cockpit Birliği (VC) sendikasının açıklamasına göre, bu saatler arasında Münih Havaalanı'ndan
hiçbir Lufthansa uçağı havalanmayacak.

Lufthansa yönetimi ile pilot sendikası VC arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık
yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa,
yaş haddini yükseltmeyi ve maaşlara erken emeklilik talebinde bulunan kişinin de katkı sağlamasını
istiyor.

Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC) bu talebe karşı çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LufthansaBirliğiMünih HavaalanıCockpit BirliğiDeutsche Welle Türkçe Reuters/DW BS/BÖ

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