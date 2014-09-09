Lufthansa’da yine grev

Lufthansa pilotları çarşamba günü saat 10:00 ila 18:00 arası greve gitme kararı aldı.

Cockpit Birliği (VC) sendikasının açıklamasına göre, bu saatler arasında Münih Havaalanı'ndan

hiçbir Lufthansa uçağı havalanmayacak.

Lufthansa yönetimi ile pilot sendikası VC arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık

yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa,

yaş haddini yükseltmeyi ve maaşlara erken emeklilik talebinde bulunan kişinin de katkı sağlamasını

istiyor.

Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC) bu talebe karşı çıkıyor.