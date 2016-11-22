Lufthansa'da yarın 876 uçuş iptal

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Pilot Sendikası Cockpit'e bağlı pilotların çarşamba günkü grevi nedeniyle toplam 876 uçuşun iptal edileceğini, bundan bin kadar yolcunun etkileneceğini duyurdu. İptal edilecek uçuşlardan 51'i uzun mesafe, kalanları kısa mesafe yolculukları.

Lufthansa yolcularını internet ve telefon üzerinden özel bir uçuş planı çizelgesi yardımıyla bilgilendiriyor. Mağdur durumdaki yolcuların rezervasyonlarının başka uçak şirketlerine ya da başka ulaşım araçlarına aktarılacağı açıklandı. Lufthansa, grevlerin yolculara olumsuz etkisinin asgari düzeyde kalması için elinden gelen her şeyi yaptığını da bildirdi.

Lufthansa grevi durdurmaya çalışıyor

Lufthansa, Pilot Sendikası Cockpit’e birçok defa uzlaşma için öneride bulunduğunu, buna rağmen sendikanın greve kararı aldığını belirtti. Lufthansa şirketi Çarşamba günkü grevi durdurabilmek için Frankfurt'taki İş Mahkemesi nezdinde ihtiyati tedbir kararı aldırtmak üzere mahemeye müracaatta bulundu.

Cockpit bundan bir yıl önce pilotların maaşları için yürütülen toplu iş görüşmelerinin başarısız kaldığını açıklamış ve 5 bin 400 pilotu adına grev 24 saatlik grev kararı aldığını duyurmuştu. Grev hem kargo hem de yolcu taşımacılığını kapsayacak ve Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece saat 0'01'den başlayarak saat 23:59'a kadar devam edecek.

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