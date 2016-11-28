Lufthansa'da grev salı ve çarşamba devam edecek

Münih İş Mahkemesi Lufthansa'nın grevin yasaklanması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Mahkeme gerekçe olarak planlı grev eyleminin açıkça kanunsuz olmamasını gösterdi. Mahkeme kararı Lufthansa'da çalışan pilotların grevinin salı ve çarşamba günü de devam edeceği anlamına geliyor. İptal edilen binlerce uçuş neticesinde salı ve çarşamba günleri on binlerce yolcu etkilenecek.

Pilot sendikasının ücret taleplerini yasadışı kabul eden Lufthansa, kararın iptali için temyiz mahkemesine başvurdu.

Lufthansa geçen hafta da grevi yasal yollardan durdurmaya çalışmış, ancak Frankfurt'ta başvurduğu iki iş mahkemesinden de ret cevabı almıştı. Lufthansa pilot sendikası ile toplu sözleşmeyi tekrar ele almak için her zaman hazır olduklarını belirtti.

Lufthansa pilotları toplu iş anlaşmazlığının patlak verdiği 2014 yılının nisan ayından bu yana 14 kez grev yaptı. Geçen hafta çarşambadan cumartesi gününe kadar süren grevden 350 bin yolcu etkilendi. Grev tarihini 24 saat önceden açıklayan sendika 5 bin 400 pilotun maaşlarına yüzde 3,7 oranında zam yapılmasını ve zamsız geçen son 4 yılın kayıplarının tazmin edilmesini istiyor.

Sendika başkanı Jörg Handwerg, Lufthansa yönetimiyle yaptıkları son görüşmede ilerleme sağlanamadığını ve yönetimin üzerinde görüşmeye değer bir teklifte bulunmaması nedeniyle grevi sürdürmek zorunda olduklarını söylemişti.

Şirket yönetimi son olarak iki yıl için yüzde 4,4 oranında zam ve bir kereye mahsus bir buçuk maaş ödemeyi teklif etmiş, karşılığında ise toplu sözleşme süresinin 6 yıla çıkarılmasını ve dört yıl ücretlere zam yapılmamasını talep etmişti.

Pilotlarla şirket yönetimi arasındaki anlaşmazlık 2,5 yıl önce göreve başlarken grevlerden etkilenen Lufthansa'yı istikrarlı ve güvenilir kılmayı vaat eden Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr'un pozisyonunu zayıflatıyor.

Kısa ve uzun mesafe uçuşlardaki grevlerin şirkete günde 10 milyon euroya mal olduğu belirtiliyor. Lufthansa aynı zamanda devamlı müşterilerinin başka şirketlere yönelmesinden de endişe ediyor. Orta vadeli rezervasyonlardaki düşüşün Lufthansa'nın güvenirliğinin azalmasıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

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afp, dpa, rts, SSB