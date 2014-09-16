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Ekonomi
Deutsche Welle

Lufthansa'da grev iptal

Alman Pilot Sendikası Cockpit Birliği (VC), bugün için öngördüğü iş bırakma eylemini iptal ettiğini açıkladı.

16 Eylül 2014 12:32


Sendikadan yapılan açıklamada, tartışmalı emeklilik düzenlemesi konusunda işverenin yeni şartlar sunması üzerine eylemin iptal edildiği belirtildi.

Lufthansa pilotları, şimdiye kadar uygulanan düzenlemelere göre 55 yaşında erken emekliliğe ayrılabiliyordu. Ancak Lufthansa, bunun şirkete pahalıya mal olduğu gerekçesiyle emeklilik yaşının 61'e yükseltilmesini istiyor.

Lufthansa yönetimi ise iş bırakma eyleminden etkilenecek uzun mesafe uçuşlarının gecikmeli ya da diğer uygulamalara başvurularak yapılacağını açıklamıştı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık, Pilot Sendikası Cockpit Birliği'nin (VC) ağustos ayı sonundan beri dört kez iş bırakma eylemi kararı almasına yol açtı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Alman Pilot Sendikası Cockpit BirliğiLufthansaPilot Sendikası Cockpit BirliğiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP NH/BS

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