Lufthansa'da grev iptal



Sendikadan yapılan açıklamada, tartışmalı emeklilik düzenlemesi konusunda işverenin yeni şartlar sunması üzerine eylemin iptal edildiği belirtildi.

Lufthansa pilotları, şimdiye kadar uygulanan düzenlemelere göre 55 yaşında erken emekliliğe ayrılabiliyordu. Ancak Lufthansa, bunun şirkete pahalıya mal olduğu gerekçesiyle emeklilik yaşının 61'e yükseltilmesini istiyor.

Lufthansa yönetimi ise iş bırakma eyleminden etkilenecek uzun mesafe uçuşlarının gecikmeli ya da diğer uygulamalara başvurularak yapılacağını açıklamıştı.

Toplu sözleşme görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlık, Pilot Sendikası Cockpit Birliği'nin (VC) ağustos ayı sonundan beri dört kez iş bırakma eylemi kararı almasına yol açtı.