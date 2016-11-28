Lufthansa'da grev gerginliği tırmanıyor

Yüz binlerce yolcunun mağdur olmasına yol açan Lufthansa grevinde gerginlik artıyor. Pilotlar sendikası aralıklı olarak ilan ettikleri grevlerin salı ve çarşamba günleri de süreceğini duyurdu. Avrupa ve kıtalararası uçuşları kapsayan grevlerin Almanya'dan havalanan uçaklarda uygulanacağı açıklandı.

Sendika başkanı Jörg Handwerg, Lufthansa yönetimiyle yaptıkları son görüşmede ilerleme sağlanamadığını ve yönetimin üzerinde görüşmeye değer bir teklifte bulunmaması nedeniyle grevi sürdürmek zorunda olduklarını söyledi.

Lufthansa pilotları toplu iş anlaşmazlığının patlak verdiği 2014 yılının nisan ayından bu yana 14 kez grev yaptı. Geçen hafta çarşambadan cumartesi gününe kadar süren grevden 350 bin yolcu etkilendi. Grev tarihini 24 saat önceden açıklayan sendika 5 400 pilotun maaşlarına yüzde 3,7 oranında zam yapılmasını ve zamsız geçen son 4 yılın kayıplarının tazmin edilmesini istiyor.

Şirket yönetimi son olarak iki yıl için yüzde 4,4 oranında zam ve bir kereye mahsus bir buçuk maaş ödemeyi teklif etmiş, karşılığında ise toplu sözleşme süresinin 6 yıla çıkarılmasını ve dört yıl ücretlere zam yapılmamasını talep etmişti.

Günde 10 milyon Euro zarar

Pilotlarla şirket yönetimi arasındaki anlaşmazlık 2,5 yıl önce göreve başlarken grevlerden etkilenen Lufthansa'yı istikrarlı ve güvenilir kılmayı vadeden Yönetim Kurulu Başkanı Carsten Spohr'un pozisyonunu zayıflatıyor.

Kısa ve uzun mesafe uçuşlardaki grevlerin şirkete günde 10 milyon Euro'ya mal olduğu belirtiliyor. Lufthansa aynı zamanda devamlı müşterilerinin başka şirketlere yönelmesinden de endişe ediyor. Orta vadeli rezervasyonlardaki düşüşün Lufthansa'nın güvenirliğinin azalmasıyla ilgili olduğu belirtiliyor.

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DW/Reuters/AG/HS