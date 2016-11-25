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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa'da grev cumartesi de sürecek

Lufthansa pilotlarının grevinin cumartesi günü de devam edeceği bildirildi. Grevden özellikle uzun mesafe uçuşlarının etkilenmesi bekleniyor.

25 Kasım 2016 00:05

Cumartesi günü de devam edecek grevden özellikle Almanya'nın çeşitli havalimanlarından kalkacak uçaklar ve uzun mesafe yolcukları etkilenecek. Çok sayıda yolcunun tatil programı ya iptal olacak ya da gecikmeli başlayabilecek.

Cockpit: Lufthansa ciddi teklif yapmıyor

Almanya‘da hava trafiğini felç eden Lufthansa pilotlarının grevleri genişlerken, Lufthansa şirketi ile pilotlar sendikası Cockpit Birliği arasında sorunun çözümü yakın görünmüyor. Cockpit Birliği Lufthansa'nın toplu iş görüşmelerinde sonucu ulaşmak için ciddi bir istek içinde olmadığını belirtiyor.

Cuma günü uzun mesafe yolculukları etkilenmeyecek

Lufthansa grev nedeniyle cuma günü yeniden 830 uçuşun iptal edileceğini, bu durumdan kısa ve orta mesafedeki uçuşların ve yaklaşık 100 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu. Ancak uzun mesafe yolculuklarının Cuma günü etkilenmeyeceği de kaydedildi.

Şirket şimdiye kadarki iş bırakma eyleminin bir ara bilançosunu da çıkarttı ve grevlerden toplam 315 binden fazla yolcunun ve 2 bin 618 uçuşun etkilendiğini açıkladı. Sadece az sayıda yolcunun trenle yolculuğa devam ettiği de öğrenildi.

Lufthansa pilotları ücretlerine gelecek beş yıl içinde yüzde 20'lik zam talep ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ÇA/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LufthansaAlmanyaCockpit BirliğiBirliği LufthansaCumaDeutsche Welle Türkçe dpa/afp/ÇA/BÖ

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