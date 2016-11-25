Lufthansa'da grev cumartesi de sürecek

Cumartesi günü de devam edecek grevden özellikle Almanya'nın çeşitli havalimanlarından kalkacak uçaklar ve uzun mesafe yolcukları etkilenecek. Çok sayıda yolcunun tatil programı ya iptal olacak ya da gecikmeli başlayabilecek.

Cockpit: Lufthansa ciddi teklif yapmıyor

Almanya‘da hava trafiğini felç eden Lufthansa pilotlarının grevleri genişlerken, Lufthansa şirketi ile pilotlar sendikası Cockpit Birliği arasında sorunun çözümü yakın görünmüyor. Cockpit Birliği Lufthansa'nın toplu iş görüşmelerinde sonucu ulaşmak için ciddi bir istek içinde olmadığını belirtiyor.

Cuma günü uzun mesafe yolculukları etkilenmeyecek

Lufthansa grev nedeniyle cuma günü yeniden 830 uçuşun iptal edileceğini, bu durumdan kısa ve orta mesafedeki uçuşların ve yaklaşık 100 bin yolcunun etkileneceğini duyurdu. Ancak uzun mesafe yolculuklarının Cuma günü etkilenmeyeceği de kaydedildi.

Şirket şimdiye kadarki iş bırakma eyleminin bir ara bilançosunu da çıkarttı ve grevlerden toplam 315 binden fazla yolcunun ve 2 bin 618 uçuşun etkilendiğini açıkladı. Sadece az sayıda yolcunun trenle yolculuğa devam ettiği de öğrenildi.

Lufthansa pilotları ücretlerine gelecek beş yıl içinde yüzde 20'lik zam talep ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp/ÇA/BÖ