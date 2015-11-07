Lufthansa'da grev büyüdü



Lufthansa yönetiminin verdiği bilgiye göre kısa ve orta mesafe uçuşlarının yaklaşık 520'si grevler nedeniyle yapılamadı. Özellikle Frankfurt'ta Almanya'nın diğer şehirlerine ya da Avrupa ülkelerine yapacakları uçuşlar iptal edilen yolcular uzun kuyruklar oluşturdu.

Frankfurt Havaalanı'nı işleten Fraport şirketi çalışanları yolcuları bilgilendiriyor. Fraport'un yanı sıra Bağımsız Kabin Personeli Sendikası (UFO) üyeleri de yolcuların uçuşla ilgili sorularını yanıtlıyor. Sendika Başkanı Nicoley Baublies, seyahat eden yolcuların yaşadıkları hayal kırıklığını anlayışla karşıladıklarını belirtti.

Bağımsız Kabin Personeli Sendikası üyelerinin yaptığı grev nedeniyle yaklaşık 1600 yolcu isteklerinin dışında cuma gecesini Frankfurt'ta otelde geçirmek zorunda kaldı. Lufthansa, uçuşları iptal edilen yolcuların otel masraflarını karşıladı. Lufthansa çalışanlarının Frankfurt ve Düsseldorf'da yaptığı grev bu gece 23:00'e kadar sürecek. Grevlerden yaklaşık 58 bin yolcunun etkilendiği tahmin ediliyor. Lufthansa grevin ilk gününde 290 uçuşu iptal etmek zorunda kalmıştı.

Lufthansa ile UFO sendikası arasında iki yıldır 19 bin hostesin yaşlılık ve 'geçiş dönemi bakımı' adı verilen ve çalışanların işten ayrıldıktan sonra yasal emeklilik yaşı olan 63 dolana kadar geçen sürede de maaşlarının bir kısmının ödenmesini öngören düzenlemelere ilişkin anlaşmazlık yaşanıyor. Lufthansa yönetimi bu alanlarda tasarruf yapılmasını istiyor.