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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa'da grev başlıyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa yine greve gidiyor. Bağımsız Kabin Personeli Sendikası (UFO), uçuş personelinin bugün Almanya'nın belli bölgelerinde grev yapacağını duyurdu.

06 Kasım 2015 14:47


Bağımsız Kabin Personeli Sendikası (UFO), Lufthansa'da uçuş personelinin bugün 14:00 ile 23:00 saatleri arasında grev yapacağını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, greve Düsseldorf ve Frankfurt am Main'daki çalışanların çağrıldığını bildirdi. Münih haricinde Almanya'nın birçok havalimanında cumartesi günü de Lufthansa çalışanlarının iş bırakma eylemi yapması bekleniyor.

Ancak UFO Sendikası, pazar günü herhangi bir grev planlanmadığını duyurdu. Lufthansa'nın sendika ile uzlaşmaya yanaşmaması halinde, grevlerin gelecek cuma gününe kadar sürebileceğine dikkat çekildi.

UFO Sendikası Genel Başkanı Nicoley Baulies, "Bu adımdan büyük üzüntü duyuyoruz, ancak başka seçeneğimiz yok" diye konuştu.

Lufthansa ile Bağımsız Kabin Personeli Sendikası (UFO) arasında, iki yıldır 19 bin hostesin yaşlılık ve 'geçiş dönemi bakımı' adı verilen ve çalışanların işten ayrıldıktan sonra yasal emeklilik yaşı olan 63 dolana kadar geçen sürede de maaşlarının bir kısmının ödenmesini öngören düzenlemelere ilişkin anlaşmazlık yaşanıyor. Lufthansa yönetimi bu alanlarda tasarruf yapılmasını istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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