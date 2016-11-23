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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa'da grev: 100 bin yolcu etkilenecek

Alman havayolu şirketi Lufthansa pilotları bugün uçmuyor. İptal edilen 876 uçuştan yaklaşık 100 bin yolcu etkilenecek. Grev yarın da devam edecek.

23 Kasım 2016 13:24

Almanya'da hava yolu trafiği bu sabah başlayan grev nedeniyle felce uğramış durumda. Lufthansa pilotlarının iş bırakma eyleminden ülke genelinde 876 uçuşun ve yaklaşık 100 bin yolcunun etkilendiği açıklandı.

Hessen eyaletindeki İş Mahkemesi, Lufthansa'nın grevle ilgili ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle yaptığı başvuruyu salı akşamı reddetti. Pilotların sendikası Cockpit Birliği de daha sonra grev süresinin iki güne çıkarıldığını ve grevin perşembe günü de devam edeceğini duyurdu. Perşembe günkü grevden de orta ve uzun mesafe uçuşların etkileneceği belirtildi.

Grev nedeniyle önlemler alan Lufthansa, yolcuların biletlerini ücretsiz iptal edebileceğini ve tarih değiştirebileceğini açıkladı. Lufthansa yolcuları ayrıca Almanya içinde iptal edilen uçuş yerine isterse ücretsiz olarak trene binebilecek. Lufthansa bugün ve yarın için özel bir uçuş planı da hazırladı.

Greve tepki gösteren Lufthansa sözcüsü Martin Leutke bu sabah ZDF kanalına yaptığı açıklamada şirketin sendikaya teklifte bulunduğunu, ancak sendikanın hedefe odaklı çözümden ziyade gerginlikten yana olduğunu savundu. Leutke kapılarının açık olduğunu ve pazarlıklara devam edebileceklerini söyledi.

Pilotlar, Lufthansa şirketi ile yürütülen toplu görüşmede çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle greve gidiyor. Pilotlar geçmişe dönük olarak 2012'den itibaren yıllık ortalama yüzde 3,7 oranında maaş zammı istiyor. İşveren olarak Lufthansa'nın önerisi ise altı yıllık dönem için yüzde 2,5 zam.

Pilotlarla Lufthansa arasında 2014'ten beri devam eden pazarlıklar çerçevesinde pilotlar 13 kez greve gitti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanLufthansaMahkemesi LufthansaCockpit BirliğiAlmanyaMartin LeutkeZDFDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/HS/BK

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