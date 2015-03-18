Lufthansa'da grev

Alman pilot sendikası Cockpit Birliği'nin (VC) iş bırakma eylemi Almanya saati ile
00:01'de başladı. 23:59'da sona erecek eylem kısa ve orta mesafeli uçuşları kapsıyor.
İş bırakma eylemi Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu
Germanwings'i de kapsıyor.
Sendika, greve uzun mesafeli uçuşları durdurarak devam edileceğini açıkladı. 24 saat
süreli iş bırakma eylemi kargo seferlerini de kapsıyor.
Emeklilik şartlarında anlaşamıyorlar
Sendika, ağustos ayı başından beri birçok kez iş bırakma eylemi düzenledi.
Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı
planladığı değişiklik geliyor.
Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından
itibaren erken emeklilik hakkından
yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmek istiyor.