Lufthansa'da grev

Alman pilot sendikası Cockpit Birliği'nin (VC) iş bırakma eylemi Almanya saati ile

00:01'de başladı. 23:59'da sona erecek eylem kısa ve orta mesafeli uçuşları kapsıyor.

İş bırakma eylemi Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu

Germanwings'i de kapsıyor.

Sendika, greve uzun mesafeli uçuşları durdurarak devam edileceğini açıkladı. 24 saat

süreli iş bırakma eylemi kargo seferlerini de kapsıyor.

Emeklilik şartlarında anlaşamıyorlar

Sendika, ağustos ayı başından beri birçok kez iş bırakma eylemi düzenledi.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı

planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından

itibaren erken emeklilik hakkından

yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmek istiyor.

