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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa'da bir haftalık grev

Alman havayolları şirketi Lufthansa'da kabin personeli bir haftalığına greve gidiyor.

05 Kasım 2015 21:52


Alman havayolları şirketi Lufthansa'da kabin görevlileri greve gidiyor. Bağımsız kabin görevlileri sendikası UFO'dan yapılan açıklamada, grevin cuma günü başlayacağı ve bir hafta süreceği bildirildi. UFO Başkanı Nicoley Baublies müşterilere saygı nedeniyle öğlen saat 12'ye kadar greve başlanmayacağı, sonraki durumla ilgili açıklamanın öğleden önce bildirileceğini belirtti.

UFO, toplu sözleşmedeki anlaşmazlıklarla ilgili sendikanın verdiği sürenin sonuç alınamadan dolduğunu kaydederek, "Yarınki grevi engelleyebilecek başka seçenek kalmamıştır" açıklaması yaptı. Sendika, Lufthansa yönetim kurulu ile perşembe günü yapılan görüşmenin birkaç dakikanın ardından sona erdiğini, şirket yönetiminin sendikanın önerisinin kabul edilmesi durumunda başka kabin personeli istihdam etmeyeceği tehdidinde bulunduğunu bildirdi.

Lufthansa yönetimi ise özel emeklilik ödemeleri ile ilgili tüm taleplere olumlu baktıklarını ancak yaptıkları teklifin UFO tarafından ret edildiğini açıkladı. UFO sendikası Lufthansa'nın perşembe akşamına kadar iyileştirilmiş bir teklifte bulunmaması durumunda bu cumadan önümüzdeki cuma gününe kadar greve gidileceğini açıklamıştı. Sendika toplu sözleşme görüşmelerinde ücretlere zam ve emeklilik ödemelerinin iyileştirilmesini talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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