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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa’da beşinci grev dalgası

Pilot sendikası Cockpit Birliği (VC), Lufthansa’nın emeklilik yaşı konusundaki somut önerilerinin tamamını beklemeden tekrar greve gitme kararı aldı. Bu kez hedefte uzun mesafe uçuşları var.

15 Eylül 2014 16:00


Lufthansa ve Cockpit Birliği arasında hala mutabakata varılamadı. Pilot sendikası, Frankfurt Havaalanı’ndaki uzun mesafe uçuşları hedefleyen yeni bir greve gidilmesi kararı aldı. Bu grev dalgasıyla yeni bir toplu sözleşme yapılması amaçlanıyor.

Lufthansa’nın eleştirisi ise çalışanlarının henüz tamamlanmamış olan teklifi beklemeden yeniden greve gittiği yönünde. Lufthansa sözcüsü, bu yeni grevi ’anlaşılamaz‘ olarak nitelendiriyor. Kuruluş, pilotlar için emeklilik yaşını 61’e yükseltmek istiyor. Bu yaş haddi, Avrupa’daki diğer havayollarının standartlarıyla da örtüşüyor.

Geçtiğimiz hafta, Lufthansa’nın Frankfurt‘tan sonra ikinci en büyük hareket noktası olan Münih’te yapılan grevle 140 uçuş iptal edilmişti. Nisan’dan beri ise VC, Lufthansa ve yan kuruluş Germanwings’te 4 bin 300 kadar uçuşu iptal ettirdi ve 480 binden fazla yolcunun uçuş planlarını bozdu.

Demiryollarında yeni bir grev yok

Tren yolcuları ise şimdilik yeni bir grevle karşılaşmayacak. Lokomotif Sürücüleri Sendikası‘nın (GDL) yaptığı grev oylamasının sonuçlarının 2 Ekim'de açıklanacağı belirtildi. Bu tarihe kadar GDL tarafından yeni bir iş bırakma eylemi yapılması beklenmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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