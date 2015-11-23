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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa yolcuları dikkat!

Lufthansa yolcularının bu hafta da dikkatli olması gerekecek. Kabin personeli, perşembe ve cuma günleri için de grev kararı aldı.

23 Kasım 2015 19:53


Lufthansa'da kabin çalışanlarının sendikası UFO, yeni bir grev kararı daha aldı. Sendikadan yapılan açıklamada kabin personelinin perşembe ve cuma günleri iş bırakacağını, ayrıca Lufthansa'nın taleplerini kabul etmemesi halinde gerekirse pazartesi günü de uçmayacağını duyurdu.

Kabin personelinin grev kararı almasında, yaşlılık dönemi ve 'geçiş dönemi bakımı' olarak adlandırılan yardımlarla ilgili işverenle devam eden anlaşmazlık yatıyor.

Anlaşmazlık sürüyor

Lufthansa'nın yaşlılık ve geçiş dönemi için henüz iyi bir teklifte bulunmadığını belirten UFO Başkanı Nicoley Baublies, "Grevin iş mücadelesinde ciddi bir hareketlenmeyi sağlamasını ve bizi aralık ayında da grev yapmak zorunda bırakmamasını umuyoruz" diye konuştu.

UFO grevden hangi havalimanlarının etkileneceğini ise açıklamadı.

Lufthansa Personel Şefi Bettina Volkens ise "görüşmelerde çözüm bulabilecekken sendikanın diyaloğa yanaşmaması nedeniyle hayal kırıklığı içinde olduklarını" söyledi.

UFO'ya bağlı kabin personeli kasım ayının başında da greve gitmişti. 6-13 Kasım tarihlerinde arasında Lufthansa tarihindeki ilk uzun grev, yaklaşık 4 bin 700 uçuşun iptaline neden oldu. İptallerden yaklaşık 550 bin yolcu etkilendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LufthansaUFOUFO Başkanı Nicoley BaubliesPersonelBettina VolkensKasımWelle Türkçe dpa/AFP/HS/NH

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