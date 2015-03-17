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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa yarın uçmuyor

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Alman pilotlar yarın için uyarı grevi kararı aldı.

17 Mart 2015 10:26


Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC) Çarşamba günü Almanya çapında greve gidileceğini duyurdu. Almanya saati ile 00:01'de başlayıp 23:59'da sona erecek eylemde kısa ve orta mesafeli uçuşlar yapılmayacak.

İş bırakma eylemi Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşu Germanwings'i de kapsıyor.

Lufthansa yönetiminden yapılan açıklamada sendikanın grev çağrısı "orantısız" olarak eleştirildi. Lufthansa, eyleme rağmen uçuşların yüzde 70'inin planlanan saatte yapılacağını duyurdu.

Emeklilik şartlarında anlaşamıyorlar

Sendika, ağustos ayı başından beri birçok kez iş bırakma eylemi düzenledi.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmek istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TopluAlmanCockpit BirliğiAlmanyaLufthansaGermanwingsDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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