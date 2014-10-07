Lufthansa pilotlarından iş bırakma eylemi



Sendikadan yapılan açıklamada, yarın saat 03:00'te başlayacak iş bırakma eyleminin perşembe günü 22:30'a kadar devam edeceği belirtildi.

Lufthansa yönetimi, eylemin Frankfurt'tan kalkacak 21 seferi etkileyeceğini açıkladı. Pilotların iş bırakma eyleminden yolcu uçakları etkilenmeyecek.

Lufthansa yönetimi iş bırakma eylemini eleştirdi. Açıklamada, "bu orantısız eylemi anlayışla karşılamak mümkün değil" denildi.

Lufthansa Cargo, eylemden etkilenen uçuşları telafi edebilmek amacıyla Çarşamba günü ek seferlerin devreye sokulacağını duyurdu.

Lufthansa pilotları, emeklilik düzenlemesi konusunda işverenle anlaşmazlık yaşıyor. Pilotlar, şimdiye kadar uygulanan düzenlemelere göre 55 yaşında erken emekliliğe ayrılabiliyordu. Ancak işveren, bunun şirkete pahalıya mal olduğu gerekçesiyle emeklilik yaşının 61'e yükseltilmesini istiyor.