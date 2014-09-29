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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa pilotları yeniden grevde

Alman Pilot Sendikası Cockpit (VC), Lufthansa pilotlarının salı günü yeniden grev yapacağını açıkladı. Pilotların, 08:00-23:00 saatleri arasında iş bırakması bekleniyor.

29 Eylül 2014 15:21

Alman Pilot Sendikası Cockpit, grev saatlerinde Frankfurt am Main havalimanından uçuş yapılmayacağını
duyurdu. A380, B747, A330, A340 modelindeki uçaklarla yapılan seferlerin grevden etkileneceği bildirildi.
Lufthansa ek sefer hazırlığında
Lufthansa greve karşın Frankfurt'tan uzun mesafeli uçuşların yapılabilmesi için hazırlıklara başladı. Ek
seferlerin listesinin bugün Lufthansa'nın internet sitesinde yayınlanacağı açıklandı.
Sendika ile Lufthansa arasında yürütülen toplu sözleşme pazarlıkları geçen
hafta başarısızlıkla sonuçlanmış,
bunun üzerine sendika yeniden greve gidileceğini duyurmuştu. Lufthansa yönetimi ile pilot sendikası
arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik
şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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