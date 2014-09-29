Lufthansa pilotları yeniden grevde

Alman Pilot Sendikası Cockpit, grev saatlerinde Frankfurt am Main havalimanından uçuş yapılmayacağını

duyurdu. A380, B747, A330, A340 modelindeki uçaklarla yapılan seferlerin grevden etkileneceği bildirildi.

Lufthansa ek sefer hazırlığında

Lufthansa greve karşın Frankfurt'tan uzun mesafeli uçuşların yapılabilmesi için hazırlıklara başladı. Ek

seferlerin listesinin bugün Lufthansa'nın internet sitesinde yayınlanacağı açıklandı.

Sendika ile Lufthansa arasında yürütülen toplu sözleşme pazarlıkları geçen

hafta başarısızlıkla sonuçlanmış,

bunun üzerine sendika yeniden greve gidileceğini duyurmuştu. Lufthansa yönetimi ile pilot sendikası

arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik

şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

