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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa pilotları iş bırakıyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın pilotları bugün Frankfurt Havalimanı'nda iş bırakıyor.

05 Eylül 2014 13:22


Cockpit Birliği (VC) sendikasının açıklamasına göre, Lufthansa pilotları 17.00-23.00 saatleri arasındaki bütün kısa ve orta mesafeli uçuşları gerçekleştirmeyecek.

İş bırakma eylemi nedeniyle 200'den fazla sefer iptal edildi. Eylemden 25 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

Lufthansa'nın yan şirketi Germanwings pilotlarının geçen hafta yaptığı iş bırakma eyleminde 116 sefer iptal edilmiş, eylemden yaklaşık 15 bin yolcu etkilenmişti.

Pilotlar ne istiyor?

Lufthansa yönetimi ile pilot sendikası VC arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmeyi ve maaşlara erken emeklilik talebinde bulunan kişinin de katkı sağlamasını istiyor.

Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC) bu talebe karşı çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanLufthansaFrankfurt HavalimanıBirliğiGermanwingsCockpit BirliğiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa NH/BS

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