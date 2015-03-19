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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa pilotları grevi uzattı

Lufthansa'da pilotların iş bırakma eylemi cuma gününe kadar uzatıldı. Grevden yüzlerce seferin etkilenmesi bekleniyor.

19 Mart 2015 11:45


Lufthansa'da toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmazlık aşılamadı. Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC) 12'nci iş bırakma eylemini duyurdu.

Dünkü eylem nedeniyle toplam 750 kısa ve orta mesafeli uçuş iptal edildi.

Sendika, bugün greve uzun mesafeli uçuşları ve kargo seferlerini durdurarak devam ediyor.

Cuma günü yapılacak iş bırakma eyleminden yeniden kısa ve orta mesafeli uçuşlar etkilenecek. Yarın gidilecek eylem, Lufthansa'nın indirimli pazara hitap eden yan kuruluşları Germanwings ve Eurowings'i kapsamıyor.

Emeklilik düzenlemesinde anlaşamıyorlar

Yaklaşık 5 bin 400 pilotu temsil eden sendika, ağustos ayı başından beri birçok kez iş bırakma eylemi düzenledi.

Anlaşmazlık yaşanan konuların başında, idarenin erken emeklilik şartlarında yapmayı planladığı değişiklik geliyor.

Pilotlar şimdiye kadar 55 yaşından itibaren erken emeklilik hakkından yararlanabiliyordu. Lufthansa, yaş haddini yükseltmek istiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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LufthansaCockpit BirliğiGermanwingsEurowingsDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/rtr/NHBK

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