Lufthansa pilotları greve gidiyor

Alman Pilot Sendikası Cockpit, Alman hava yolu şirketi Lufthansa bünyesinde çalışan pilotların 23 Kasım çarşamba günü yapılması planlanan kısa ve uzun mesafe uçuşlarının hepsinde greve gideceğini duyurdu.

Frankfurt'ta pazartesi günü yapılan açıklamada grevin Almanya'dan kalkan tüm Lufthansa uçaklarını kapsadığı kaydedildi.

Bu, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle Lufthansa bünyesinde yapılan 14. grev olacak. Bu kez öne çıkan başlıca anlaşmazlık konusu Lufthansa, Lufhansa Kargo ve Lufthansa'nın kardeş şirketi Germanwings’te çalışan yaklaşık 5 bin 400 pilota uygulanacak ücret artışı. Pilotlar gelecek beş yıl içinde yüzde 22 oranında ücret artışı talep ediyor.

Lufthansa pilotlarının gündeminde ayrıca emeklilik maaşı ve erken emeklilik konuları da bulunuyor. Alman Pilot Sendikası Cockpit yaz aylarında yapılan resmi olmayan toplu sözleşme görüşmelerinde Lufthansa bünyesindeki ucuz havayolu olarak hizmet veren Eurowings'in pilotları için de birtakım iyileştirmeler talep etmiş, Lufthansa Havayolları bu talebi reddetmişti.

Lufthansa pilotlarının Eurowings pilotlarını uzun vadede kendileri için bir tehdit olarak gördüğü, bu nedenle de Eurowings'in büyümesini durdurmaya çalıştıkları iddialar arasında.

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dpa,BW/BÖ