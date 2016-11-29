Lufthansa pilotları greve devam ediyor

Lufthansa havayolu pilotlarının grevi bugün ve yarın da devam edecek. Yüzlerce seferin iptal edileceği ve sadece salı günü 819 kısa mesafe seferinin yapılamayacağı açıklandı. Gece yarısı başlayan grevden 82 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor. Çarşamba günü Lufthansa'nın yurtiçi ve Avrupa seferlerinin yanı sıra uzun mesafe seferleri de yapılamayacak. Pilotlar sendikasının grev çağrısı üzerine iki günde bin 700 sefer iptal edilecek.

Sendika Başkanı Jörg Handwerg, şirket yönetiminin görüşülmeye değer öneri yapmaması durumunda grevi sürdüreceklerini söyledi. Münih İş Mahkemesi de dün Lufthansa'nın grevin yasaklanması talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti. Mahkeme gerekçe olarak planlı grev eyleminin açıkça kanunsuz olmamasını gösterdi.

Anlaşmazlık konuları

Pilotlar sendikası toplu sözleşme anlaşmazlığına hakem atanmasına karşı olmadıklarını, ancak bunun için işverenin üzerinde görüşmeyi kabul edebilecekleri bir öneride bulunması gerektiğini duyurdu. Pilotlar sendikası yönetim kurulu üyesi Aleksander Gerhard-Madjidi, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, ücret zammının başka hakların kaldırılmasıyla kapatılıp pilotların yüzde 15 oranında kayba uğratılmasının kabul edilebilir bir öneri olmadığını söyledi. Lufthansa grevin yasaklanması amacıyla mahkemeye yaptığı başvuruyu başarı şansı olmadığı için geri çekmek zorunda kalmıştı.

Lufthansa havayolları ile pilotlar sendikası arasındaki toplu sözleşme anlaşmazlığı 2014 yılının nisan ayında başlamıştı. Sendika pilot aylıklarına yüzde 3,7 oranında zam yapılmasını ve zamsız geçen son dört yılda doğan farkın da kapatılmasını talep ediyor. İşveren ise önümüzdeki 6 yıllık dönem için yüzde 0,7 oranında zam teklif ediyor. Sendika ile Lufthansa yönetimi arasındaki anlaşmazlıkta pilotların emeklilik yaşı ile bir Lufthansa kuruluşu olan ucuz havayolu şirketi Eurowings havayollarının büyütülmesi de rol oynuyor.

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DW/Reuters/AG/HS