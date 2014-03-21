Lufthansa pilotları greve çıkıyor

Lufthansa bünyesinde çalışan pilotları temsil eden Alman pilot sendikası Cockpit (VC), konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında birliğe üye pilotların çoğunluğunun eylem kararını desteklediğini duyurdu.
Oylamada yaklaşık 5 bin 400 pilottan yüzde 97,2'sinin grevden yana oy kullandığı kaydedildi.
VC uzmanlarından Ilona Ritter, iş bırakma gününü 48 saat öncesinden haber vereceklerini söyledi. VC sözcüleri, grevin Paskalya tatili dışındaki günleri kapsayabileceğini belirtti.
Grevin Lufthansa, Lufthansa Cargo ve Germanwings şirketlerinde etkili olması bekleniyor.
Toplu sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesinde ücret artışının yanı sıra emeklilik haklarına ilişkin uzlaşma sağlanamamasının da etkili olduğu kaydedildi.