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Ekonomi
Deutsche Welle

Lufthansa pilotları greve çıkıyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa’da çalışan pilotlar grev kararı aldı.

21 Mart 2014 14:48


Lufthansa bünyesinde çalışan pilotları temsil eden Alman pilot sendikası Cockpit (VC), konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında birliğe üye pilotların çoğunluğunun eylem kararını desteklediğini duyurdu.

Oylamada yaklaşık 5 bin 400 pilottan yüzde 97,2'sinin grevden yana oy kullandığı kaydedildi.

VC uzmanlarından Ilona Ritter, iş bırakma gününü 48 saat öncesinden haber vereceklerini söyledi. VC sözcüleri, grevin Paskalya tatili dışındaki günleri kapsayabileceğini belirtti.

Grevin Lufthansa, Lufthansa Cargo ve Germanwings şirketlerinde etkili olması bekleniyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesinde ücret artışının yanı sıra emeklilik haklarına ilişkin uzlaşma sağlanamamasının da etkili olduğu kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanLufthansaCockpitIlona RitterPaskalyaLufthansa Lufthansa CargoGermanwingsDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/ReutersNH/BW

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