Lufthansa müzakerelere başlıyor



Geçen haftaki üç günlük grev sonrası Lufthansa ve Alman Pilot Sendikası Cockpit, yeniden müzakere konusunda anlaştı.

İki taraftan yapılan açıklamalara göre, görüşmeler perşembe günü yapılacak. Sendika, yeniden ücret artışı ve Lufthansa, Lufthansa Cargo ve Germanwings'e bağlı yaklaşık 5 bin 400 pilotun erken emeklilik konusunda düzenlemeler talep ediyor.

Lufthansa sözcüsü şu ana kadar mevcut öneriler temelinde görüşmelere devam edileceğini söylerken, sendika sözcüsü görüşmelerin içeriğine dair açıklama yapmadı.

Pilotlar, 59 yaşında erken emekli olduktan sonra resmi emekllik yaşına kadar son maaşının yarısını alıyor. Lufthansa yüksek maliyet nedeniyle emeklilik yaşını 65'e çıkarmak istiyor. Sendika buna karşı çıkıyor ve ayrıca yüzde 10 ücret artışı talep ediyor.

Geçen hafta pilotların üç günlük greve gitmesi nedeniyle, 3 bin 800 uçuş iptal edilmiş ve 425 bin yolcu bundan olumsuz etkilenmişti.

Lufthansa finans müdürü Simone Menne, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, grevin yol açtığı zararın on milyon euronun üzerinde olduğunu açıkladı.