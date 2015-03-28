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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa kazazedelere para yardımı yapacak

Lufthansa, Fransa'daki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil para yardımı yapılacağını açıkladı.

28 Mart 2015 12:53


Germanwings basın sözcüsü, Berlin'de çıkan "Tagesspiegel" gazetesinin Lufthansa'nın kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına 50 bin euro para yardımı sunduğu yolundaki haberi doğruladı.

Germanwings sözcüsü, acil para yardımının ileride gündeme gelebilecek muhtemel tazminat taleplerinden ayrı tutulacağını söyledi. Para yardımını kabul eden mağdurlar, tazminat davası da açabilecek. Acil yardım tutarının geri ödenmesi de istenmeyecek.

Havacılık hukuku uzmanları Lufthansa'nın yüksek tazminat rakamları ödeyebileceğini açıkladı. "Tagesspiegel" gazetesine konuşan Prof. Dr. Wolf Müller-Rostin, "Lufthansa'nın sorumluluğu sınırsızdır" dedi.

'Lufthansa yolcu başına yüzbinlerce euro tazminat ödeyebilir'

Wiesbaden Barosu'na kayıtlı avukat Holger Hopperdietzel, "havayolu şirketinin kazada hayatını kaybeden yolcu başına onbinlerce eurodan yüzbinlerce euroyu bulabilen tazminat meblağları ödemek zorunda kalabileceğini" söyledi.

Germanwings Havayolları'nın 9525 sefer sayılı uçağı Salı günü Fransız Alpleri'nde düşmüştü. Barselona-Düsseldorf seferini yapan Airbus A320 tipi uçakta 144 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu.

Fransız yetkililer, uçağın kara kutusunda yer alan ses kayıtlarında yaptıkları incelemenin ardından uçağın yardımcı pilot tarafından kasten düşürüldüğü sonucuna varmıştı. Pilotun evinde arama yapan Alman savcılar ise "yardımcı pilotun kaza günü raporlu olduğunu" saptamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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