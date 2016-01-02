Lufthansa kadrosunu genişletiyor



Alman hava yolu şirketi Lufthansa 2016 yılında dört binden fazla yeni personel almaya hazırlanıyor. Lufthansa yönetiminden yapılan açıklamada alınacak personelin ağırlıklı olarak şirketin yan kuruluşları Eurowings ve CityLine'da istihdam edileceği bildirildi.

Lufthansa kabin personeli olarak 2 bin 800 kişiyi işe alacak. 150 kişi de Münih havaalanında servis görevlisi olarak istihdam edilecek. Ayrıca 30 değişik alanda meslek eğitimi verilecek.

Lufthansa Grubu sözcüsü Michael Lamberty, kabin ve yer personelinin dışında 240 pilotun da işe alınacağını açıkladı. Pilotların 140'ının Eurowings'te, 100'ünün Austria Airlines'te görev yapacakları kaydedildi.

Son dönemlerde hızlı bir büyüme gösteren Eurowings ve CityLine ekonomik uçuşlarıyla biliniyor. CityLine kısa süre önce uzun mesafe uçuşlarına da başlamıştı.

Lufthansa Grubu’nun halihazırda yaklaşık 119 bin çalışanı bulunuyor.