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Dünya
Deutsche Welle

Lufthansa iki gün uçmuyor

Lufthansa’ya bağlı pilotlar pazartesi ve salı günü greve gidiyor.

30 Kasım 2014 15:51

Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC) pazartesi ve salı günü Almanya çapında greve
gidileceğini duyurdu. Pazartesi Almanya saati ile 12.00'de kısa ve orta
mesafeli uçuşlar,
salı saat 03.00'ten
itibaren de uzun mesafeli uçuşlar yapılmayacak. Grev salıyı
çarşambaya bağlayan gece yarısı 23.59'da sonlandırılacak. Grevden Lufthansa'nın
kardeş firması Germanwings etkilenmeyecek.
Nisan ayından beri Lufthansa pilotları sekiz kez greve gitti. Ekim ayında yapılan son
grevde 35 saat boyunca Almanya içi uçuşlar, Avrupa bağlantıları ve kısmen uzun
mesafeli uçuşlar yapılmadı. Grev nedeniyle 2 bin 330 Lufthansa uçuşunun üçte ikisi iptal
olurken, 160 bin yolcu etkilendi, firma da 160 milyon euroluk zarara uğradı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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