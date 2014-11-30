Lufthansa iki gün uçmuyor

Alman pilot sendikası Cockpit Birliği (VC) pazartesi ve salı günü Almanya çapında greve

gidileceğini duyurdu. Pazartesi Almanya saati ile 12.00'de kısa ve orta

mesafeli uçuşlar,

salı saat 03.00'ten

itibaren de uzun mesafeli uçuşlar yapılmayacak. Grev salıyı

çarşambaya bağlayan gece yarısı 23.59'da sonlandırılacak. Grevden Lufthansa'nın

kardeş firması Germanwings etkilenmeyecek.

Nisan ayından beri Lufthansa pilotları sekiz kez greve gitti. Ekim ayında yapılan son

grevde 35 saat boyunca Almanya içi uçuşlar, Avrupa bağlantıları ve kısmen uzun

mesafeli uçuşlar yapılmadı. Grev nedeniyle 2 bin 330 Lufthansa uçuşunun üçte ikisi iptal

olurken, 160 bin yolcu etkilendi, firma da 160 milyon euroluk zarara uğradı.

