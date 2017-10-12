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Ekonomi
Deutsche Welle

Lufthansa Air Berlin'i satın alıyor

Alman havayolu şirketi Lufthansa iflas başvurusunda bulunan rakibi Air Berlin'in varlıklarının büyük bir kısmını devralıyor.

12 Ekim 2017 21:05

Alman havayolu şirketi Lufthansa iflas başvurusunda bulunan rakibi Air Berlin'in varlıklarının yarısından da fazlasını devralıyor. Tarafların perşembe günü üzerinde uzlaştığı sözleşme, Lufthansa’nın Air Berlin’in yan kuruluşları Avusturya havayolu şirketi Niki ve Dortmund merkezli Walter havayolu şirketini (LFW), Air Berlin’in bin 300 çalışanı ve 20 uçağı ile birlikte devralmasını öngörüyor.

Lufthansa’nın bu satış için yaklaşık 210 milyon euro ödemesi bekleniyor. Ancak perşembe günü Air Berlin tarafından yapılan açıklamada bu fiyatın satış sözleşmesi imzalanana dek değişebileceği duyuruldu.

Air Berlin tarafından yapılan açıklamada satışın, Niki ve LGW firmalarında tüm "istihdam alanlarının değişmeyeceği" garantisi verdiğini ve Air Berlin’in binlerce çalışanına da yeni bir perspektif sunduğu kaydedildi.

Easyjet ile görüşmelere devam

Air Berlin, İngiliz havayolu şirketi Easyjet ile yapılan görüşmelerin ise devam ettiğini duyurdu.

Air Berlin böylece Lufthansa'ya yaptığı satış ile Alman hükümetinin uzun süreli sermaye oluşuncaya dek verdiği verdiği 150 milyonluk kısa süreli krediyi geri ödeyebilecek.

Ancak satışın gerçekleşmesi için sözleşmenin Almanya’daki iflas sürecinden sorumlu kurumları ile AB rekabet kurumlarının da onayından geçmesi gerekiyor. Air Berlin'in İcra Kurulu Başkanı Thomas Winkelmann, şirketin ancak AB Komisyonu’nun satış sözleşmesini onayladıktan sonra "rahat bir nefes alabileceğini" söyledi.

Almanya’nın ikinci büyük havayolu şirketi Air Berlin ağustos ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Birçok teklif alan firma görüşmeleri öncelikle Lufthansa ve Easyjet ile sürdürmeyi kararlaştırmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/dpa/BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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